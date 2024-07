Raw: Jey Uso venció a Carlito

En la ´más reciente edición de Raw vimos una corta, pero dinámica y muy interesante lucha entre el «Main Event» Jey USo y Carlito, de The Judgment Day. El combate comenzó con Jey golpeando a Carlito. Jey intentó una cuenta desde el inicio, pero Carlito se liberó.

Jey luego realizó un tope suicida sobre Carlito en el exterior y lo devolvió al ring antes de golpearlo en la cabeza con una serie de derechazos. Carlito respondió con una desnucadora giratoria desde la cuerda del medio.

Jey lo siguió con una superkick y una palmada a la cara. Carlito contrarrestó con una tacleada de hombro y luego envió a Jey a la ceja del ring cuando este atacó contra él. Jey golpeó a Carlito con una enzuigiri y se preparó para volar desde lo alto, pero Carlito lo vio venir y le aplicó un spinebuster.

Carlito tomó su manzana y le dio unos mordiscos, pero el réferi le indicó que la desechara. Jey aprovechó para intentar una ventaja, pero Carlito le hizo una rodada a espaldas. Jey corrió las cuerdas, la tomó para liberarse y le aplicó una spear a Carlito para llevarse la victoria.

Jey Uso with the best YEET Spear I’ve ever seen!!! #WWERaw pic.twitter.com/TCNCx4CPnM

— YEET MOVEMENT (@YeeeetUso) July 30, 2024