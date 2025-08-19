En la más reciente edición de Raw, y en la lucha estelar de la noche, vimos a Jey Uso vencer a Bron Breakker en una lucha con estipulación de Extreme Rules, en donde todo estaba permitido, al mejor estilo de la ECW, para conmemorar la presencia de WWE en Philadelphia, Pennsylvania.

La lucha comenzó con un cara a cara intenso entre Bron Breakker y Jey Uso, intercambiando palabras antes de pasar a los golpes. Jey tomó la delantera con derechazos y un clothesline que mandó a Breakker sobre el carrito de compras, dejándolo lastimado de la pierna. De inmediato, Jey armó un arsenal de sillas, mesas y armas bajo el ring, pero Breakker reaccionó usando un el palo de kendo, tapa de basura y cadenas para castigar brutalmente a su rival.

► Así fue la victoria de Jey Uso en Raw

El castigo fue constante: Breakker lanzó a Jey contra sillas, el escritorio de comentaristas y lo intentó rematar con una superpléx, pero Jey resistió y conectó su propia ofensiva, incluyendo un spear y un frog splash que parecían darle la victoria. Sin embargo, la situación se tornó caótica con múltiples interferencias. Bronson Reed interrumpió primero, atacando a Jey y aplicándole un Death Valley Driver.

LA Knight salió para equilibrar las cosas, golpeando a Reed y sacándolo del ring. Entonces apareció Seth Rollins, atacando a Knight y golpeando a Jey con un Pedigree, pero CM Punk hizo su entrada para enfrentar a Rollins. Ambos se fueron a los golpes y continuaron la pelea entre la multitud. De regreso en el ring, Reed volvió a atacar a Jey, pero Roman Reigns sorprendió al público entrando por la mesa de comentaristas para aplicar un spear devastador a Breakker sobre una silla,

Además de un Superman Punch a Reed. Con la mesa lista, Jey aprovechó el momento: conectó dos superkicks a Breakker, lo puso sobre la mesa y voló desde lo alto con un frog splash para llevarse la victoria. Tras la campana, Roman Reigns celebró en el ring con Jey, dejando un mensaje claro a Reed al advertirle que lo verá en París.