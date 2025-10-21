Raw: Jey Uso luchará ante CM Punk tras traicionar a Jimmy Uso

Como ya lo habíamos reportado en Raw, CM Punk fue elegido por Adam Pearce para luchar por el vacante Campeonato Mundial este primero de noviembre en WWE Saturday Night’s Main Event 41.

Y su rival, se definió en una batalla campal en el evento estelar del Raw de esta noche, en donde no solo se podía eliminar al rival por encima de la tercera cuerda, sino vencerlo por toque de espaldas o rendición.

► Momento clave: Jey Uso buscará de nuevo el título mundial

La campal fue un caos, y tuvo grandes nombres como Dominik Mysterio, Kofi Kingston, Finn Bálor, Rusev, AJ Styles, LA Knight, Sheamus, Jey Uso, Jimmy Uso, JD McDonah y hasta El Grande Americnao. Al final, Jey Uso eliminó a su propio hermano, Jimmy Uso. Jey evitó un 619 de Dominik Mysterio y lo sacó por encima del ring para ganar la lucha.

► ¿Y ahora qué?

CM Punk luchará en mano a mano ante Jey Uso este sábado 01 de noviembrte de 2025, en el especial WWE Saturday Night’s Main Event 41.