Raw: Jey Uso atacó a CM Punk y LA Knight

En la más reciente edición de Raw, y para cerrar la noche, vimos cómo LA Knight cayó derrotado en el evento estelar desde Birmingham, Inglaterra, ante el todo poderoso Bron Breakker y su temida lanza.

Esta noche, siguió la guerra de LA Knight ante The Vision, el equipo de Bron Breakker, Bronson Reed, Seth Rollins y Paul Heyman. Bron Breakker y LA Knight protagonizaron una lucha intensa, marcada por la fuerza y la astucia de ambos. Knight tomó el control temprano con patadas, rodillazos y una desnucadora, buscando acabar rápido.

► Así fue la victoria de Bron Breakker en Raw y el ataque de Jey Uso a CM Punk y LA Knight

Pero Bron respondió con su poder característico, incluyendo un exploder suplex y un alemán, dejando claro que no iba a ceder terreno. El combate fue de ida y vuelta: Knight golpeó con un superplex y el Catchphrase Elbow, mientras Bron contraatacó con un Frankensteiner y un lazo volador que cambiaron el ritmo.

Cuando parecía que Knight podía inclinar la balanza, la música de Seth Rollins lo distrajo, sacándolo de concentración. Ese instante fue fatal: Bron lo cazó con un spear en ringside y, de inmediato, lo liquidó con otro spear demoledor en el ring, asegurando la victoria.

Seth atacó a Knight después del combate con golpes y patadas, hasta que sonó la música de Jey Uso, quien llegó con calma y castigó a Seth con varios puños y una superkick.

Jey se preparaba para lanzarle una lanza a Seth, pero Bron regresó al ring para distraerlo y Seth aprovechó para aplicarle un Pedigree, seguido de un castigo de Bron con más puños.

La música de CM Punk retumbó y entró decidido al ring, enfrentando a Bron con golpes hasta enviarlo contra el poste. Luego subió a la ceja del ring para encarar a Seth, dominando con patadas y puños antes de que Bron sacara a su aliado.

Punk intentó levantar a Jey mientras Knight se mostró molesto, lo que llevó a un empujón entre ambos. Knight empujó a Jey, mientras Seth comentaba todo desde afuera con sarcasmo.

Punk trató de aplicar un GTS a Knight, pero este escapó y terminó recibiendo una superkick. Luego Jey sorprendió a Punk con otra superkick y, entre risas misteriosas de fondo, el show cerró con todos en tensión.

