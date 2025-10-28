Raw: JD McDonagh venció a Sheamus

WWE Raw 27 octubre 2025

Esta noche, en la más reciente edición de Raw, vimos cómo el irlandés Sheamus, cayó a manos de su compatriota, JD McDonagh, en una muy buena lucha, en donde Finn Bálor, compañero de McDonagh en The Judgment Day, fue clave para su victoria.

► Momento clave de Sheamus vs. JD McDonagh en Raw

El final llegó cuando Finn Bálor tomó el bastón irlandés de Sheamus, pero este le dio una tremenda Borgue Kick y JD McDonagh le cayó encima con tope suicida, pero Sheamus lo tomó en el aire, lo arrojó contra la mesa de transmisión y contra la barricada de protección.

Sheamus vs JD McDonagh en WWE RAW 27 de octubre 2025

Luego, lo metió al ring, Sheamus subió al esquinero, pero Bálor le dio con el bastón mientras el réferi revisaba a McDonagh y McDonagh le hizo tremendo Spanish Fly para ganar la lucha.

► ¿Y ahora qué?

Realmente no se sabe qué pasará, pues Sheamus viene sin rumbo fijo, sin ideas creativas para él, solo aparece, lucha y desaparece unas semanas y se repite el patrón. Mientras que Bálor y McDonagh tampoco tienen nada fijo, tras perder hace unas semanas el Campeonato Mundial de Parejas WWE ante AJ Styles y Dragon Lee.

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

