Raw: JD McDonagh venció a Sheamus

Esta noche, en la más reciente edición de Raw, vimos cómo el irlandés Sheamus, cayó a manos de su compatriota, JD McDonagh, en una muy buena lucha, en donde Finn Bálor, compañero de McDonagh en The Judgment Day, fue clave para su victoria.

► Momento clave de Sheamus vs. JD McDonagh en Raw

El final llegó cuando Finn Bálor tomó el bastón irlandés de Sheamus, pero este le dio una tremenda Borgue Kick y JD McDonagh le cayó encima con tope suicida, pero Sheamus lo tomó en el aire, lo arrojó contra la mesa de transmisión y contra la barricada de protección.

Luego, lo metió al ring, Sheamus subió al esquinero, pero Bálor le dio con el bastón mientras el réferi revisaba a McDonagh y McDonagh le hizo tremendo Spanish Fly para ganar la lucha.

► ¿Y ahora qué?

Realmente no se sabe qué pasará, pues Sheamus viene sin rumbo fijo, sin ideas creativas para él, solo aparece, lucha y desaparece unas semanas y se repite el patrón. Mientras que Bálor y McDonagh tampoco tienen nada fijo, tras perder hace unas semanas el Campeonato Mundial de Parejas WWE ante AJ Styles y Dragon Lee.