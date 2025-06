En la más reciente edición de Raw, y en la segunda lucha de la noche, vimos cómo los talentosos Finn Bálor y JD McDonagh, de The Judgment Day, lograron vencer a Erik e Ivar de The War Raiders en una buena e interesante lucha.

El combate comenzó con Erik derribando a Bálor con una tacleada con el hombro. Bálor respondió con varias tacleadas y luego le dio el relevo a JD McDonagh, quien castigó a Erik con una botaza a la cara y varios raquetazos en la esquina. Ivar ingresó al relevo y derribó a McDonagh con un sidewalk slam.

► Así fue como Finn Bálor y JD McDonagh vencieron a Erik e Ivar en Raw

Erik luego aplicó un azotón contra la lona usando a Ivar como proyectil sobre McDonagh en ringside, y ambos se encararon con The New Day, quienes les devolvieron el gesto. Sin embargo, el réferi decidió expulsar a The New Day del ringside. Ivar intentó un Bronco Buster sobre McDonagh en la esquina, pero este lo esquivó, haciendo que Ivar se estrellara contra el esquinero inferior. Bálor regresó al combate y castigó la nuca de Ivar con pisotones, usando la cuerda superior como apoyo.

McDonagh retomó el relevo y dominó a Ivar con una llave de sumisión, seguida de un golpe de palma abierta. Ivar contraatacó con un azotón giratorio, y Erik entró con fuerza, atacando a ambos rivales. Derribó a Bálor con un cabezazo y una rodilla al rostro, pero Bálor reaccionó con unas patadas voladoras sobre Ivar.

En ese momento, Roxanne Pérez subió a la ceja del ring e intentó empujar a Ivar, lo que permitió que McDonagh lo derribara. Bálor aprovechó y cerró con el Coup de Grâce para llevarse la victoria.

Después del combate, Bálor sonrió satisfecho mientras Roxanne Pérez lo aplaudía desde el borde del ring.