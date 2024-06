Raw: Finn Bálor venció a Dragon Lee

En la más reciente edición de Raw, vimos una rápida, dinámica e interesante lucha entre miembros de The Judgment Day y LWO. Finn Bálor logró derrotar a Dragon Lee en una buena lucha. La lucha comenzó con ambos hombres intercambiando llaves de sumisión antes de que Lee ejecutara una movida desde la tercera cuerda a Bálor.

Lee luego repitió la maniobra, pero Bálor lo envió de cara al esquinero y le dio un machetazo al pecho. Bálor continuó con un par de tacleadas de hombro a la sección media de Lee en la esquina, seguido de una huracarrana y un tope suicida.

Después, Bálor lanzó a Lee a la lona y le asestó otro machetazo al pecho, pero Lee respondió con puñetazos de derecha y una patada en el pecho de Bálor.

JD McDonagh intervino subiendo al borde del ring, lo que permitió a Bálor sorprender a Lee con una rodada a espaldas. Lee se liberó y le aplicó una powerbomb a Bálor. Luego, Lee levantó a Bálor sobre sus hombros, pero McDonagh volvió a interferir. Lee derribó a McDonagh y subió a la cuerda superior, pero Carlito lo empujó mientras el réferi estaba distraído.

Lee entonces ejecutó una plancha cruzada desde lo alto sobre Carlito fuera del ring, seguido de unos puñetazos de derecha. Lee golpeó nuevamente a McDonagh y regresó al ring, donde Bálor lo recibió con unas patadas voladoras, lanzándolo a la esquina, y luego lo remató con un Coup de Grace para llevarse la victoria.

Tras la contienda, Carlito atacó a Dragon Lee hasta que Rey Mysterio y Braun Strowman lo hicieron correr junto a The Judgment Day.

