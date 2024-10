En la más reciente edición de Raw, se realizó una excelente de triple amenaza por equipos, en donde Rey Mysterio y Dragon Lee se enfrentaron a Kofi Kingston y Xavier Woods y ante Erik e Ivar, buscando ganar la oportunidad de retar al Campeonato Mundial de Parejas WWE, que actualmente ostentan Finn Bálor y JD McDonagh.

Finalmente, The Viking Raiders, también conocidos como The War Raiders, lograron salir vencedores sobre The New Day y LWO.

► Así fue la victoria de The War Raiders en Raw

La lucha comenzó con Kofi Kingston, Ivar y Dragon Lee, donde Kingston y Lee conectaron un par de patadas voladoras sobre Ivar. Xavier Woods ingresó al ring, pero Erik lo atacó, derribando también a Rey Mysterio junto a Ivar. Ivar y Erik hicieron chocar a Kingston y Woods entre sí, y luego enviaron a Lee por encima de la tercera cuerda hacia New Day y Rey en el exterior.

Woods, Erik y Rey intercambiaron golpes, y Rey conectó varios en Erik, quien lo lanzó sobre Woods antes de darle el relevo a Ivar. Ivar luego hizo un azotón contra la lona sobre Woods, y Erik lo siguió con otro azotón, intentando un toque de espaldas, pero Woods logró romper la cuenta. Erik luego envió a Woods a chocar con Rey en la esquina y lo golpeó con un derechazo.

Ivar volvió al ring y, tras una serie de intercambios, Rey logró aplicar un Tornado DDT a Ivar, haciendo que ambos cayeran fuera del ring. Rey intentó darle el relevo a Lee, pero Woods lo golpeó y conectó una guillotina para Rey Mysterio. Ivar después golpeó a Woods con una patada, pero Kingston entró al ring y derribó a Ivar y Rey.

Kingston envió a Rey a chocar contra Ivar, conectando un Boom Drop sobre ambos. Luego, se preparó para conectar un Trouble in Paradise, pero Ivar lo evitó, aunque Kingston lo derribó de nuevo.

Kingston aplicó una patada giratoria a Ivar, quien cayó fuera del ring. Kingston subió a la tercera cuerda y voló sobre todos en el exterior. Mientras Kingston y Lee intentaban un movimiento y ataque doble en equipo, Woods cayó del esquinero, y luego corrió hacia Mysterio, quien se apartó, haciendo que Woods cayera al ringside.

Lee preparó a Kingston para un 619. Rey se preparó para el 619, pero Chad Gable interrumpió y lo hizo caer. Finalmente, Los War Raiders ejecutaron una combinación de lazo al cuello y supléx alemán sobre Kingston para llevarse la victoria.

I’ve seen enough. Give the War Raiders the tag titles 🔥😮‍💨 #WWERAW pic.twitter.com/RFgGbZxrwf — Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) October 29, 2024