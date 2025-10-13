Todo parece indicar que Stephanie Vaquer, la flamante Campeona Mundial y nueva Campeona Crown Jewel 2025, ya tiene nueva retadora número uno a su campeonato mundial. Y es que, en la más reciente edición de Raw, apareció para hablar ante los fans.

► Momento clave entre Stephanie Vaquer y Roxanne Pérez en Raw

Vaquer dijo que estaba bendecida porque era la primera luchadora, y bueno, contando los hombres también, en la historia, en ganar cuatro títulos en un año. Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez de The Judgment Day aparecieron para increparla y Roxanne le dijo que si ella hubiera estado en esas luchas que Vaquer ganó, nunca hubiera ganado.

La chilena le dijo que podía asegurar a todo el mundo que Roxanne nunca la iba a poder vencer, y que si quería luchar ante ella, mejor dejara de llorar e hiciea algo al respecto. Pérez le respondió que lo haría cuando ella considerara que era su momento. A lo que Vaquer le respondió: «¡Te estaré esperando en mi infierno!»

► ¿Y ahora qué?

Por ahora, todo parece indicar que este careo dará pie a una nueva lucha por el campeonato mundial. Vaquer debería defender el título ante Pérez, aunque no se sabe cuándo será, si pronto o no. Ya lo veremos. Estén atentos aquí a SÚPER LUCHAS.