Raw en Netflix: Más improvisación, menos guion

El 6 de enero de 2025 es el día marcado en el calendario para que el semanal de WWE, Monday Night Raw, llegue a Netflix, con su arribo al gigante de streaming se esperan cambios.

Uno de ellos serían un tono más adulto en la parilla de contenidos televisivos.

Pues bien.

Parece que un cambio se ha filtrado.

Lo anterior lo filtró Chris Featherstone de Sportskeeda, quien asegura que WWE está virando el timón a adoptar un enfoque más orgánico en sus historias y menos planeados.

Lo anterior por medio de su perfil de X:

There are talent backstage in #WWE who are really focused on getting a feel of the crowd and «going with their gut with what’s given» by the creative team in order to generate stories that come off as more authentic and not scripted. This is a theme that will go into the Netflix… pic.twitter.com/KVCKvvQEdh

