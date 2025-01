Raw en Netflix debutará con emotivo video

WWE debutará esta noche en Netflix. Lo hará con el primer episodio de Raw del 2025, y el primer show de Raw en la historia. WWE ha estado promocionando a lo grande esta función.

Y, por tal motivo, en redes sociales publicó un emotivo video. En el mismo, que dura 3 minutos y 14 segundos, vemos cómo el Director Creativo de Contenido WWE ,Triple H, hace una épica narración en un emotivo video en donde se evocan algunos de los grandes momentos que han ocurrido en la historia de Raw.

En el video se menciona no solo grandes momentos ocurridos en Raw, sino en WWE, como aquel retiro de Ric Flair en WrestleMania, a manos de Shawn Michaels.

No se olviden que tendremos la mejor cobertura en vivo de este histórico Raw, solamente aquí en SÚPER LUCHAS.

WWE's Chief Content Officer @TripleH narrates the official Cold Open for the debut of #RawOnNetflix streaming live TONIGHT at 8PM ET nationwide!#WWERaw pic.twitter.com/35eCNT1Moa

— WWE (@WWE) January 6, 2025