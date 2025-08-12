Esta noche, en la más reciente edición de Raw, y en la primera lucha de la noche, vimos cómo El Grande Americano hizo equipo con Dominik Mysterio, pese a que en unos días en Triplemanía 33 estarán luchando en una batalla fatal de cuatro esquinas por el Megacampeonato AAA.

Sus rivales fueron Dragon Lee y AJ Styles y, al final, El Grande Americano y Dominik Mysterio se llevaron una buena victoria, tras hacer un equipo bastante interesante.

► Victoria ilegal de El Grande Americano y Dominik tras cabezazo con máscara cargada con objeto ilegal oculto

Dragon Lee arrancó lanzándose con tope suicida sobre El Grande Americano, mientras AJ Styles castigaba a Mysterio con patada a la cabeza, golpes en la esquina y rompe espina dorsal. Lee trabajó el brazo desde la tercera cuerda y junto a Styles castigaron a Americano con doble codazo y patadas, además de una powerbomb sobre Mysterio. Afuera, los rudos se reagruparon.

Tras un breve intercambio, Lee dominó a Americano con huracarrana, lazo y doble pisotón al pecho, pero este respondió con patadas voladoras y codazo en carrera. Mysterio derribó a Styles y, aprovechando una distracción del réferi, envió a Lee contra las escaleras antes de amarrar su máscara al esquinero y golpearlo. Americano incluso rompió parte de la máscara, pero Lee resistió y dio paso a Styles, quien entró con lazo y ataque a la rodilla para cuenta interrumpida por Dominik. Styles y Lee combinaron superkick y Styles Clash sobre Mysterio, pero Americano empujó a Lee fuera, conectó enziguiri y recibió un DDT invertido.

En la recta final, Americano intentó usar un objeto metálico en su máscara, pero Styles lo evitó. Dominik tomó el metal, lo colocó en una máscara suya y golpeó de cabezazo a Styles desde la ceja del encordado. Con Styles aturdido, Americano lo cubrió para quedarse con la victoria.

https://twitter.com/WWE/status/1955068763629330937?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1955068763629330937%7Ctwgr%5Ec1deaff6ee912e3e04ac8e3f5cd22f334add4165%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-2411747648661868434.ampproject.net%2F2507172035000%2Fframe.html