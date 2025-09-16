Raw: El Grande Americano venció a Dragon Lee

WWE Raw 15 de septiembre de 2025 El Grande Americano

En la más reciente edición de Raw, continuó la rivalidad entre Dragon Lee, de la LWO, y el talentoso luchador El Grande Americano, personificado por Ludwig Kaiser. El combate fue una maravilla, pues ambos ya nos tienen acostumbrados a grandes duelos y El Grande Americano de Kaiser lucha con movidas aéreas y un buen estilo, rápido y dinámico.

► Momento clave entre El Grande Americano y Dragon Lee en Raw

El Grande Americano en WWE RAW 15 de septiembre 2025

Lee dominó buena parte de la contienda, aplicando sus patadas, sus suplexés alemanes y hasta una Liger Bomb que casi le da la victoria. Sin embargo, fue atacado por los otros dos Grandes Americanos. AJ Lee apareció para intentar ayudar a Dragon Lee, pero también fue atacado por este Grande Americano. Ya en el ring, El Grande Americano hizo rendir a Dragon Lee.

► ¿Y ahora qué?

Posteriormente, Byron Saxton le pidió explicaciones a El Grande Americano, pero este solamente se limitó a decirle en español que no le entendía nada: «¡Yo soy mexicano, wey!» Sin duda alguna, aunque avanza de manera lenta y ya no es tan estelar, esta historia sigue siendo interesante. Ojalá se les ocurra a WWE algo que entre más en el gusto del público y signifique más que unos ataques randoms de Grandes Americanos.

WWE Raw 15 de septiembre de 2025 El Grande Americano
