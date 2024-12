Raw: Duro cruce entre CM Punk y Seth Rollins

El último Raw del 2024 y el último Raw en USA Network, por lo menos durante los próximos 5 años, acabó de gran manera. Todo con un picante cruce entre CM Punk y Seth Rollins, quienes lucharán el próximo lunes 06 de enero de 2025 en el estreno mundial de Raw en Netflix.

Seth Rollins hizo su entrada al ring. Dio la bienvenida a los fanáticos y prometió que cerrarían el último Raw en USA Network con un gran espectáculo. Luego, habló sobre su enfrentamiento de la próxima semana, calificándolo como la lucha más grande de la industria en una década.

Seth aseguró que después de ese encuentro, todos sabrían dónde encontrarlo: lunes tras lunes, luchando como siempre lo ha hecho. Cambiando el enfoque hacia CM Punk, Rollins cuestionó si Punk podría decir lo mismo, insinuando que si las cosas no iban como esperaba, Punk podría «llorar y quejarse» y desaparecer nuevamente por otros diez años.

La música de CM Punk interrumpió a Seth, desatando una ovación del público. Punk subió al ring y respondió directamente a los comentarios de Rollins. Llamó a la acusación de «irse con la pelota» el insulto más cliché y contraatacó, preguntando quién realmente había intentado dividir al vestidor.

Punk desafió las palabras de Seth, admitiendo que ambos habían tomado decisiones en el pasado, pero sin arrepentirse de las suyas. Luego, se enfocó en el estado físico de Rollins, recordando las lesiones y humillaciones que había sufrido en los últimos meses.

Seth no se quedó atrás y replicó usando las propias palabras de Punk en su contra, afirmando que los que se habían ido lo hicieron con razones válidas, como su esposa por la familia, algo que insinuó que Punk no entendía. Rollins acusó a Punk de desear el fracaso de WWE y lo tildó de cobarde por aceptar una gran cifra de dinero dinero para irse a la competencia.

Punk, sin inmutarse, se declaró un pionero, recordando a Seth que no estaría donde está si no fuera por él. Aunque dejó claro que nunca odió a WWE, sí lo hizo con el hombre que la dirigía, en una clara referencia a Vince McMahon. Punk desestimó el personaje actual de Rollins, señalando que los cánticos con su nombre habían eclipsado a Seth durante años.

Enardecido, Rollins atacó verbalmente a Punk, llamándolo un «cáncer» para el vestidor, para él mismo y para el negocio. Rollins concluyó asegurando que la única forma de eliminar un cáncer es cortándolo, y prometió que la próxima semana acabaría con Punk de una vez por todas.

