Raw: Dragon Lee venció a JD McDonagh

Esta tarde, en la primera lucha de la edición de Raw con horario especial por realizarse desde Brimingham, Inglaterra, vimos cómo el enmascarado mexicano Dragon Lee logró una muy buena victoria ante JD McDonagh en la lucha que calentó la lona y abrió la noche.

Esta lucha nació porque, en Triplemanía 33, The Judgment Day ayudó a Dominik Mysterio en la lucha en donde El Hijo del Vikingo retuvo el Megacampeonato AAA ante Dragon Lee y El Grande Americano.

► Así fue la victoria de Drago n Lee en Raw

JD McDonagh y Finn Bálor atacaron a los rivales de Dominik, incluyendo al dragón enmascarado. Lee dominó gracias a sus patadas rápidas, un dragon screw y patadas voladoras. Sin embargo, JD aprovechó un descuido para atacar la rodilla y tomó control con antebrazos, suplexes y cuentas cercanas. Finn Bálor intentó intervenir desde ringside, pero fue descubierto y expulsado, lo que dio un respiro al mexicano.

Lee recuperó terreno con un espectacular tope suicida y una ráfaga de ofensiva aérea, aunque JD lo frenó con un superplex brutal y un Spanish Fly. Lee no se quedó atrás: conectó un alemán, superkick, poisonrana y un powerbomb seguido de doble pisotón desde lo alto, casi consiguiendo la cuenta definitiva.

Dominik Mysterio apareció para ayudar a su compañero del Judgment Day, pero AJ Styles lo detuvo de inmediato y lo neutralizó en ringside. Con la vía libre, Dragon Lee lanzó un antebrazo volador y selló la victoria con su remate final, el Operation Dragon, llevándose un triunfo clave en medio del caos.

Buena victoria y merecida de Dragon Lee ante un JD Mcdonagh que cada vez está mejor en el ring y siempre rinde. Muy buen combate. #WWERaw — Rubén Toledo (@capitanclio.bsky.social) 2025-08-25T19:43:02.749Z