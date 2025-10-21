Raw: Dominik Mysterio retuvo con trampa ante Rusev

Esta noche, en la más reciente edición de Raw, vimos cómo el Megacampeón AAA, Dominik Mysterio, puso en juego su otro título, el Campeonato Intercontinental WWE, y logró retenerlo ante un poderoso rival como lo fue Rusev, aunque le ganó con trampa.

► Momento clave de Dominik Mysterio vs. Rusev en Raw

Sobre el final de una buena lucha, Penta apareció y evitó que Dominik se marchara con sus campeonatos para perder la lucha por descalificación y así no perder el título, pues había recibido hacía poco mucho castigo con The Accolade de Rusev.

Rusev aprovechó y empujó a Dominik sobre Penta, luego, Rusev atacó al enmascarado y Dominik sacó un martillo que tenía en su indumentaria y se lo puso en las botas. Dominik intentó el 619, pero Rusev lo bloqueó y tomó el martillo. El réferi lo recriminó y se lo quitó y Dom aprovechó para patearlo y ahí sí conectar el 619 y lanzarse con su Frog Splash para obtener la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Penta apareció de la nada y atacó con un Tornado DDT a Rusev en el ring y se quedó mirando a Dom, quien estaba triunfante en la rampa de entrada, por lo que Penta no se ha olvidado de Dominik.