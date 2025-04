Raw: Dominik Mysterio retuvo ante Penta

En la más reciente edición de Raw, vimos cómo el NUEVO Campeón Intercontinental WWE, Dominik Mysterio, quien ganó el título al vencer en una lucha fatal de cuatro esquinas ayer en la Noche 2 de WrestleMania 41 ante Penta el Cero Miedo, Finn Bálor y el exmonarca, Bron Breakker, tuvo ya su primera defensa titular.

Fue nada más y nada menos que ante Penta el Cero Miedo, quien cayó derrotado. Aunque Penta tuvo oportunidad de quitarle el título a Dominik, pero el Dirty Dom contó con la ayuda de JD McDonagh, quien regresó tras casi cuatro meses fuera del ring por una dura lesión en sus costillas y por un pulmón perforado.

Dominik Mysterio apareció acompañado por Carlito y Finn Bálor, mientras que Penta fue recibido con entusiasmo por el público. Dominik atacó por la espalda, pero Penta respondió rápidamente con una patada al abdomen tras impulsarse en las cuerdas. Dominik arrinconó a Penta y lo castigó con pisotones. Penta aplicó una corbata que mandó a Dominik fuera del ring. Iba a lanzarse, pero Dominik regresó al cuadrilátero y lo frenó con una patada al abdomen.

Dominik intentó un tope suicida, pero Penta lo interceptó con una patada a la cabeza y lo derribó con una plancha cruzada, seguida de un tope con hilo hacia ringside. Penta conectó una desnucadora giratoria, luego lo castigó con patadas en la esquina y buscó la cuenta, pero Dominik se zafó en dos segundos. Dominik revirtió el Penta Driver y consiguió una cuenta de dos. Penta respondió con dos superkicks y un Destroyer, pero Dominik reaccionó con una patada al abdomen y un tornado DDT.

Dominik subió al esquinero, pero Penta lo detuvo con una patada a la cabeza, lo abofeteó y le aplicó una huracarrana desde las cuerdas, seguido de otro Destroyer que obligó a Dominik a rodar fuera del ring. Finn Bálor intentó intervenir, pero Penta le aplicó una huracarrana que también derribó a Dominik. Penta subió al esquinero para rematar, pero JD McDonagh apareció y lo empujó, interrumpiendo su ataque. Mientras Carlito distraía al réferi, Dominik aprovechó para conectar el 619 seguido de un Frog Splash y llevarse la victoria.

