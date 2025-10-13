Raw: Dominik Mysterio retuvo ante Penta

La más reciente edición de WWE Raw, realizada en la mañana de hoy 13 de octubre de 2025, la función abrió con Dominik Mysterio poniendo en juego el Campeonato Intercontinental WWE ante Penta por tercera ocasión este año.

► Momento clave en la lucha entre Dominik y Penta

La lucha empezó de forma realmente interesante, con una buena superkick de Penta. El final de la lucha llegó cuando Rusev apareció, pero Penta le cayó encima con un tope suicida. Tras esto, Dominik tomó sus títulos y tiró uno al suelo, para distraer al cronometrador y robarle el martillo con el que golpea la campana. Dom le dio un golpe con el martillo en la pierna a Penta y le hizo el 619 reforzado al ponerse el martillo en su bota, antes de aplicarle su remate final.

► ¿Y ahora qué?

Lamentablemente, las cosas no pintan bien para el mexicano Penta. Todos los fans y analistas estábamos a la expectativa de su gran coronación, pero esta no llegó, y los fans ya están enojados y decepcionados con Triple H por esto.