RAW: Dexter Lumis derrota a Baron Corbin en un rápido combate

Después de que la semana pasada Dexter Lumis ocasionara la distracción de Baron Corbin en su lucha contra Johnny Gargano, el extraño luchador tuvo que enfrentar al protegido de JBL.

Desde que comenzó el combate, Corbin se fue con todo contra Lumis, sin darle tiempo para reaccionar, por unos instantes, hasta que finalmente Dexter pudo reaccionar.

El compañero de Gargano comenzó a golpear a diestra y siniestra a su rival hasta conectarle un elbow drop para dejarlo fuera de acción.

Corbin no ha podido encontrar su camino, eso pese a tener el apoyo de JBL, quien lo ha impulsado en todo momento.

#DexterLumis picked up win against #BaronCorbin#JBL doesn't look pleased with Corbin#WWE #WWERaw pic.twitter.com/iEjpiio8gg

