Raw: Damian Priest venció a R-Truth

Cansado de que R-Truth diga que está en The Judgment Day, grupo que realmente quiere ahora reclutar al mexicano Andrade el Ídolo, pues se enfrentaron en un combate inesperado y bastante divertido. Damian Priest realizó su entrada y atacó a R-Truth con un golpe con el antebrazo.

Priest golpeó repetidamente a R-Truth con pisotones. R-Truth contraatacó, pero Priest lo repelió. Priest golpeó a R-Truth en la cara y le habló de manera despectiva. Priest le conectó un golpe con el antebrazo y lo envió contra las cuerdas, pero R-Truth esquivó su golpe y le dio una patada.



Priest lanzó a R-Truth fuera del ring y se burló de la multitud. Johnny Gargano y Tommaso Ciampa de #DIY bajaron corriendo y animaron a R-Truth.

Priest intentó ejecutar un Razor’s Edge sobre la mesa de comentarios, pero R-Truth se deslizó y envió a Priest contra el poste del ring. R-Truth subió a la ceja del ring y realizó un lazo al cuello en picada.

Regresamos de la pausa para ver a Priest derribar a R-Truth con un flatliner para una cuenta de dos. Priest se fue a la ceja del ring y se burló de #DIY, quienes estaban animando a R-Truth en ringside. Priest subió a la cuerda superior, pero R-Truth golpeó las cuerdas para hacerlo caer de entre ellas.

R-Truth realizó un par de embestidas con el hombro, seguidas de un powerbomb. R-Truth conectó un 5 Knuckle Shuffle, haciendo un homenaje a su gran ídolo, John Cena. R-Truth realizó un Attitude Adjustment, ¡igual que su héroe de la infancia, John Cena!

R-Truth cubrió, ¡pero Priest se libró del conteo a dos! R-Truth rápidamente aplicó el STF. JD McDonagh y Finn Bálor atacaron a #DIY en ringside. R-Truth subió a la cuerda superior y se lanzó sobre ellos.

¡R-Truth aterrizó duro de cara contra el concreto de ringside! R-Truth regresó al ring, y Priest lo derribó con un lazo al cuello. Damian Priest bajó las correas de su atuendo y realizó un South of Heaven para la victoria sobre R-Truth.

