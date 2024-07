Raw: Damian Priest venció a Braun Strowman

En la más reciente edición de Raw, y en la tercera lucha de la noche, vimos un buen e intenso combate entre el Campeón Mundial de Peso Completo, Damian Priest, en contra de Braun Strowman, en donde ganó el monarca, aunque no era un combate titular.

La lucha comenzó con Strowman empujando a Priest contra la esquina, pero Priest respondió con golpes en la esquina. Priest luego conectó una patada giratoria a Strowman, seguida de patadas en sus muslos.

Strowman envió a Priest al otro lado del ring y lo atacó con una tacleada de hombro, luego lo sacó del ring con un lazo al cuello y lo siguió afuera del encordado.

Strowman intentó aplicar The Strowman Express a Priest, pero Priest lo envió por encima de la barricada hacia el área del cronometrador. Priest entonces le aplicó un par de antebrazos a Strowman y se preparó para otro ataque.

Strowman interceptó a Priest con un par de lazos al cuello y un splash en la esquina, luego lo envió a estrellarse contra la lona. Ambos intentaron aplicar chokeslams antes de que Priest conectara una serie de patadas giratorias.

Priest corrió hacia las cuerdas, pero Strowman lo atrapó. Priest escapó y le aplicó un antebrazo en la columna a Strowman, seguido de su remate final, su chokeslam South Of Heaven para la victoria.

Después de la lucha, Gunther se metió al ring y le aplicó un machetazo al pecho a Priest. Priest respondió con algunos golpes a Gunther, pero Gunther lo sorprendió con otro machetazo. Priest entonces aplicó una tacleada de hombro a Gunther, obligándolo a retirarse.

What a HUGE win for the champ on #WWERaw! pic.twitter.com/VuPwVXlvJF

— WWE (@WWE) July 16, 2024