Raw: Damian Priest destrozó a Dominik Mysterio

La lucha estelar de la más reciente Raw, dejó una gran lucha entre Dominik Mysterio y Damian Priest. La lucha comenzó con Dominik atacando a Priest por la espalda, propinándole varios golpes y pisotones.

Priest respondió enviando a Dominik a la esquina y luego lo lanzó sobre la segunda cuerda, sacándolo del ring. Dominik volvió a la acción enviando a Priest contra la barricada, pero luego fue Priest quien intentó estrellar a Dominik contra el poste, aunque Dominik se escapó y logró enviarlo él mismo contra el poste.

Dominik siguió con un tope suicida, y luego aplicó el supléx The Three Amigos sobre Priest. Priest contrarrestó uno de los suplexes de Dominik, transformándolo en un Broken Arrow, seguido de un derechazo y un lazo al cuello.

Priest conectó un codazo volador desde el esquinero y un flatliner, intentando la cuenta, pero Dominik rompió el toque de espaldas. Priest siguió con otro lazo al cuello y preparó el South of Heaven, pero Dominik se salió del ring antes de que pudiera ejecutarlo.

Priest salió tras Dominik y lo envió contra la mesa de comentaristas. Liv Morgan y Raquel Rodríguez aparecieron en ringside, distrayendo al réferi, lo que permitió a Carlito y JD McDonagh atacar a Priest.

Priest se recuperó rápidamente y golpeó a ambos con sillas en la espalda, pero Dominik aprovechó la distracción para realizar una rodada a espaldas sobre Priest y llevarse la victoria.

Dominik Mysterio just PINNED Damian Priest for the 1-2-3! 😲 pic.twitter.com/Ly8939rRIx

— WWE (@WWE) October 29, 2024