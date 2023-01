Raw: Dakota Kai e Iyo Sky vencen a Becky Lynch y Mia Yim

En la quinta lucha del primer Raw del año 2023, vimos un combate no titular por equipos entre las Campeonas de Parejas WWE, Dakota Kai e Iyo Sky, y Becky Lynch y una compañera misteriosa, que resultó siendo «Michin» Mia Yim.

Antes del combate, Damage CTRl entró al ring. Bayley recordó cómo su grupo había nacido en SummerSlam 2021 y recordó que ella venció a Becky Lynch por su cuenta. La irlandesa entró al ring con micrófono en mano y dijo que estaba cansada de escuchar a Bayley decir lo mismo todas las semanas, pues era un fraude.

«Bayley, te tomó años salir de la sombra de alguien y a mí me tomó solo un año para enviarte de regreso allí». Esodio paso al combate por equipos, pero Lynch dijo que no tenía el número de nadie más en su teléfono, así que iba a arriesgarse a luchar en desventaja contra Kai y Sky.

Kai y Sky lograron domianr a Lynch y las cosas lucían muy fáciles para ella, hasta que Michin apareció para unirse como compañera de última hora de Lynch. No hubo mención al nombre de Mia Yim, así que es probable que Michin, que significa «loca» en coreano, haya dejado otra vez de ser un apodo para ser el nuevo nombre de batalla de la miembro de The OC.

Looks like you've got yourself a tag team partner after all, @BeckyLynchWWE! It's MICHIN!@MiaYim #WWERaw pic.twitter.com/SFroAdgK7O

— WWE (@WWE) January 3, 2023