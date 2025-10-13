Raw: CM Punk, nuevo retador de Seth Rollins

En la más reciente función de WWE Raw, vimos cómo el legendario CM Punk logró vencer a LA Knight y Jey Uso en una muy buena lucha. Así la cosa, se convirtió en el nuevo Campeón Mundial, luego de que Adam Pearce, Gerente General de Raw, hiciera esta lucha para definir al próximo retador de Seth Rollins.

► Momento clave de CM Punk en Raw

El final de la lucha llegó cuando Punk pateó a Jey Uso, este logró escapar y le mandó a Punk directo a LA Knight, quien aprovechó para conectarlo con un BFT. Jey rompió el toque de espaldas y sacó del ring a LA Knight. Jey Uso saltó con una frog splash, pero CM Punk lo recibió con las rodillas en alto para luego rematarlo con su movida final, el GTS.

► ¿Y ahora qué?

Pues CM Punk retará a Seth Rollins a una lucha más por el Campeonato Mundial, aunque no se sabe bien cuándo será. Sobre todo porque Bron Breakker y Bronson Reed traicionaron y atacaron a Seth Rollins, así que el Campeón Mundial tiene más problemas en su mente.