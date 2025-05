Raw: CM Punk atacó a Bron Breakker y Seth Rollins

En el evneto principal de la más reciente edición de Raw, vimos cómo el Campeón Mundial de Peso Completo, «Main Event» Jey Uso, logró vencer a «The Unpredictable» Bron Breakker, por descalificación, en una lucha en donde no estaba en juego el título. Luego, hubo caos total con Sami Zayn, CM Punk y hasta Logan Paul involucrados.

El combate comenzó con Bron Breakker dominando, pero Jey Uso respondió y lo sacó del ring con un tremendo lazo al cuello, seguido de un tope suicida a través de las cuerdas.

Breakker retomó el control en el ring y derribó a Uso con un lazo. Jey buscó un splash desde la cuerda intermedia, pero Breakker lo atrapó en el aire y lo estrelló contra la lona para una cuenta de dos.

Breakker intentó un supléx, pero Jey cayó de forma incómoda al recibirlo. Luego, Breakker lo levantó tomándolo de la barba, se burló del público y buscó golpearlo, pero Jey lo bloqueó y respondió con una ráfaga de golpes y un ataque de cadera que le dio una cuenta de dos.

Uso mandó a Breakker fuera del ring e intentó otro tope suicida, pero Breakker lo atrapó en el aire y lo arrojó violentamente contra todo a su paso. Luego, Breakker se lanzó desde la ceja del ring con un bulldog volador para hacerlo caer de cara contra la mesa de comentaristas.

Jey reaccionó con varios derechazos y una patada enzuigiri, seguido de una zambullida samoana para una cuenta de dos. Breakker resistió, pero Uso lo frenó con una patada y fue por otra cuenta, que también quedó en dos.

Breakker entonces tomó una silla del área del cronometrador y se preparó para usarla, pero Jey se anticipó y la derribó con una patada. Luego corrió para volar hacia Breakker, pero Paul Heyman lo sujetó del tobillo, distrayéndolo. Seth Rollins apareció de la nada y atacó por la espalda a Jey Uso, causando la descalificación.

Tras el combate, Rollins y Breakker siguieron castigando a Jey hasta que sonó la música de Sami Zayn y CM Punk, quienes corrieron al ring para ayudarlo. Zayn y Punk sacaron del ring a Rollins y Breakker con lazos y la riña se extendió entre los cuatro hombres.

LISTEN TO THAT POP

THE CROWD SINGING CULT OF PERSONALLY LIKE ITS A CONCERT

CM PUNK IS HIM#WWERAW pic.twitter.com/3YslpSXSN5

— FADE (@FadeAwayMedia) May 20, 2025