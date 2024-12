Raw: Chad Gable venció a Otis

En la más reciente edición de Raw, la noche empezó a lo grande con una lucha muy esperada entre los fans. Los excompañeros en The Alpha Academy y examigos, Chad Gable y Otis batallando por su honor.

Chad Gable y Otis protagonizaron un combate lleno de fuerza y estrategia. Desde el inicio, Gable mostró su agresividad con un antebrazo a la espalda y un machetazo al pecho de Otis, pero este respondió con una tacleada de hombro que lo derribó como un tanque. La ventaja rápidamente pasó a Otis, quien con su fuerza bruta levantó a Gable por los aires y lo estrelló contra la lona.

Otis dominó fuera del ring, lanzando a Gable contra la mesa de comentaristas, las escaleras metálicas y el poste, mostrando un control absoluto. Sin embargo, Gable, astuto, recuperó terreno con un doble golpe a la garganta y debilitó la pierna de Otis atrapándola en las cuerdas con un dragon screw, seguido de una ofensiva técnica que incluyó un preciso candado al tobillo.

A pesar de los esfuerzos de Gable, Otis respondió con la fuerza que lo caracteriza, conectando potentes lazos al cuello, un codazo volador y el infame Caterpillar, aunque Gable logró salvarse colocando el pie sobre las cuerdas.

La distracción llegó cuando Akira Tozawa provocó a los Creed Brothers, causando un caos que involucró a todos, incluso a Maxxine Dupri e Ivy Nile, quienes también intercambiaron golpes fuera del ring. En el tumulto, Gable aprovechó para aplicar un ankle lock, pero Otis lo sorprendió con un intento del mismo movimiento y un exploder suplex que sacudió el cuadrilátero.

Finalmente, Gable, tras un suplex alemán y con la ayuda indirecta de Ivy Nile, aplicó un último ankle lock que Otis no pudo resistir, rindiéndose en el centro del ring. Una victoria trabajada y estratégica para Chad Gable, quien demostró ser más que un técnico frente a la potencia de Otis.

#ChadGable picks up the win over #Otis on #WWERAW! pic.twitter.com/OQ2JhnVkqv pic.twitter.com/COeUPC2YAd

— Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews_) December 31, 2024