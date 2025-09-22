Raw: Brutal careo entre Cody Rhodes y Seth Rollins

En la más reciente edición de Raw, vimos cómo inició la guerra camino a Crown Jewel 2025, en donde hará una lucha entre los campeones máximos.

El Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, apareció para carear con el Campeón Mundial de Peso Completo, Seth Rollins.

Cody llegó y le mostró a Seth el anillo de ganador del Crown Jewel 2024, y le dijo que quería ganar por el gran dinero que le representaba.

Rhodes le respondió que no hablara de eso, pues él sabía en su fondo lo que realmente el vestidor de WWE, los fans y en Internet pensaban de Rhodes, pero que eso no le importaba, sino ganar, porque los fans no sabían qué era bueno para ellos y que en Crown Jewel, Cody iba por fin a conocer a su creador, pues Rollins es el alfa. Cody solo careó con Rollins y se marchó del ring.