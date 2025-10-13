Raw: Bronson Reed venció a Jimmy Uso

por

En la más reciente edición de Raw, y en la tercera lucha de la noche, vimos cómo Bronson Reed logró vencer a Jimmy Uso en una corta, pero interesante lucha.

► Momento clave entre Bronson Reed y The Usos en Raw

El final de la lucha llegó cuando Jimmy Uso quería cargar a Bronson Reed, pero flaqueó y cayó de cara contra la lona. Reed le cayó encima dos veces con azotones y luego se subió al esquinero para rematarlo.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Bron Breakker y Bronson Reed atacaron a Jey Uso, pero apareció de la nada su hermano, Jimmy Uso, para salvarlo, aunque previo a su lucha habían acordado que cada uno iba a seguir por su lado y a hacerse cargo de sus propios asuntos.

