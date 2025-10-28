RAW: Bron Breakker vence contundentemente a LA Knight

El enfrentamiento entre Bron Breakker y LA Knight ofreció una batalla bastante intensa, llena de fuerza, velocidad y provocaciones. A pesar de los intentos de LA Knight por dominar, Breakker impuso su poder físico para asegurar la victoria.

La acción comenzó con un intercambio intenso que llevó la pelea tanto dentro como fuera del ring. LA Knight castigó con patadas, crossbody y spinebuster, mientras Breakker respondió con potentes ataques. Sin embargo, la intervención de Reed fue clave para distraer al “Megastar”, permitiendo que Breakker aprovechara la oportunidad decisiva.

► Momentos clave del combate

El punto culminante llegó cuando LA Knight intentó aplicar su Blunt Force Trauma, pero Breakker lo esquivó y lo sorprendió con un devastador spear. Con lo que Bron Breakker consiguió una nueva victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

El triunfo de Bron Breakker refuerza su posición como una de las figuras más temidas de la marca, mientras LA Knight podría buscar revancha tras el apoyo evidente que recibió su oponente.