Raw: Bron Breakker retuvo ante Sheamus

En la segunda lucha de la más reciente edición de Raw, vimos cómo Sheamus intentó, pero no pudo quitarle el Campeonato Intercontinental WWE a Bron Breakker.

La campana sonó y Bron Breakker y Sheamus se observaron fijamente antes de engancharse en una toma de réferi salir del ring. Breakker conectó un rodillazo en el abdomen de Sheamus, pero este respondió estampando a Breakker contra la mesa de comentaristas y devolviéndolo al cuadrilátero.

► Así fue la victoria de Bron Breakekr ante Sheamus en Raw

Breakker corrió por las cuerdas y derribó a Sheamus con un lazo al cuello, pero Sheamus contraatacó con un rompe espinas dorsal, llevando nuevamente la acción fuera del ring.

Al regresar del corte comercial, Breakker sorprendió a Sheamus con un vuelo desde la cuerda superior hacia el exterior. Tras devolverlo al ring, castigó a Sheamus con varios golpes y aplicó un azotón contra la lona. Sheamus respondió con The Ten Beats of the Bodhran, sus 10 puñetazos al pecho, y se lanzó desde las cuerdas para buscar la cuenta, pero Breakker resistió.

Sheamus intentó aplicar White Noise cargando a Breakker en sus hombros, pero este escapó y golpeó su espalda con un par de rodillazos. Breakker buscó la cuenta, pero Sheamus se levantó a tiempo. Ambos luchadores quedaron al filo de las cuerdas, donde Sheamus logró conectar un White Noise desde la cuerda intermedia. A pesar de ello, Breakker evitó nuevamente la derrota.

Breakker sorprendió a Sheamus con una huracarrana desde las cuerdas y se preparó para un spear, pero Sheamus lo interceptó con un rodillazo y lo cubrió. Breakker logró zafarse y esquivó un intento de Brogue Kick, conectando un spear y buscando otra vez el pin. Sin embargo, Sheamus rodó fuera del ring para evitar la cuenta.

Cuando Breakker lo persiguió al exterior, Ludwig Kaiser apareció inesperadamente y derribó a Breakker con un lazo al cuello, provocando la descalificación del combate.