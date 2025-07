Raw: Bron Breakker destruyó a Sami Zayn

Esta noche, en la segunda lucha de Raw, vimos cómo el todopoderoso, «The Unpredictable Badass» Bron Breakker, logró vencer a Sami Zayn en una gran lucha. Zayn intentó conectar algunos golpes sobre Breakker al inicio, pero Breakker esquivó y lo mandó contra el esquinero, donde le castigó el abdomen con varias tacleadas de hombro.

Luego le aplicó un golpe con doble hacha al pecho y lo siguió castigando con una rompe espina dorsal, seguido de un supléx de estómago contra estómago. Zayn reaccionó con un lazo al cuello que derribó a Breakker e intentó lanzarse desde la segunda cuerda, pero fue interceptado en el aire con otro doble golpe al abdomen.

Zayn volvió a buscar altura, pero esta vez Breakker lo sorprendió con una poderosa lanza. Zayn rodó fuera del ring, pero Breakker lo persiguió y le conectó otra lanza en ringside. Después lo devolvió al cuadrilátero, tomó impulso corriendo por las cuerdas y le aplicó una tercera lanza para llevarse la victoria por cuenta de tres.

Tras el combate, el equipo médico de WWE ingresó para revisar a Sami Zayn, quien tenía dificultades para respirar. Michael Cole comentó que Zayn necesitaba ser salvado de sí mismo.

He was IN-ZAYN for that one! pic.twitter.com/W4JDyE7H5O

— WWE (@WWE) July 8, 2025