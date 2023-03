Raw: Bianca Belair venció a Carmella

En la más reciente edición de Raw, vimos a Bianca Belair enfrentarse en una lucha a Carmella, quien estaba enojada con Adam Pearce porque no podía creer que no estuviera ya programada en uan lucha para WrestleMania 39, así que dijo que quería luchar contra Belair, pues si le ganaba, iba a convertir la lucha de Bianca Belair vs. Asuka en una triple amenaza.

Belair rápidamente arrojó a Carmella a la lona en dos ocasiones, aprovechando que la tenía en un candado al cuello. La EST se puso en pie nuevamente y Belair le hizo un torniquete al brazo, Belair luego lo atacó con una tacleada de hombro desde las sogas. Belair jugó con Carmella, le saltó por encima, pero esta logró moverle las sogas y hacerla caer.

► Carmella no pudo vencer y no estará por el título en WrestleMania 39

Con aptadas voladoras, la arrojó contra la mesa de comentaristas Raw. Ambas corrieron al ring, con una guillotina, la monarca resultó lastimada en el cuello y Carmella la tiró del cabello contra la lona. Belair giró, se dio varias palmadas en el trasero, saltó por encima de Carmella y la derribó con patadas voladoras al pecho.

Luego, logró un roll-up para una cuenta en dos sobre Carmella, quien luego la patéo en el pecho y la hizo caer de cara contra la lona al moverle la pierna de la esquina. Al regresar de comerciales, Carmella tenía dominada a Belair con un candado al cuello.

Esta se recuperó, pero Carmella la tomó de la trenza y la arrojó de cabeza contra la lona. Carmella se lanzó con plancha desde el esquinero, Belair la sostuvo en el aire,. pero Carmella saltó y la tomó nuevamente del cabello. Bellair evitó una corbata con su gran fuerza y le aplicó una quebradora de espaldas contra la lona. Tras un Moonasult, Belair pudo haber ganado de no ser porque Chelsea Green interrumpió al réferi.

Carmella pateó a Belair cuando esta quería meter del cabello a Belair, pero no le alcanzó para la cuenta de tres. Belair se subió a la segunda soga y en el esquinero le dio 10 derechazos a la cabeza a Carmella. Green se metió al ring, Belair la mandó a volar y se bajó del ring para corretearla y arrojarla por encima de la barricada de protección.

Carmella sorprendió a Belair con un Roll-up y casi gana el combate. Allí llegó el final de la lucha. Carmella logró la victoria con su Kiss of Death para la cuenta de tres. Tras la contienda, Green y Carmella atacaron a Belair, hasta que Asuka, rival de Belair en WrestleMania 39, apareció para salvar a la Campeona Raw y atacar con su Blue Mist en la cara de Carmella y Green.

