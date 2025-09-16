Raw: Becky Lynch y Seth Rollins golpean a AJ Lee y CM Punk

En la más reciente edición de Raw, el show vio un buen segmento entre Becky Lynch y Seth Rollins y AJ Lee y CM Punk, siendo este el último choque entre las explosivas parejas de WWE, antes de su lucha este sábado en el evento premium WWE Wrestlepalooza 2025.

Becky Lynch comenzó diciendo que no hablaría a espaldas de AJ Lee porque no era CM Punk y allí apareció ella para que se lo dijera en la cara junto a su esposo CM Punk, quien preguntó quién era «el hombre» entre Becky y Seth, a quienes llamó payasos.

► Momento clave entre Becky Lynch y Seth Rollins ante AJ Lee y CM Punk en Raw

Más adelante, Seth le dijo a AJ que su esposo tenía una tendencia a abandonar las cosas cuando se ponen feas y difíciles, así que esperaba que cuando perdieran en Wrestlepalooza, Punk no le abandonara, a lo cual Lee lo abofeteó.

Rollins repitió las palabras de Punk de que nunca le pondría las manos encima a una mujer, pero que tenía alguien que sí lo iba a hacer. Becky se enojó con él y se marchó enojada, pero todo era un plan para atacar por sorpresa a AJ Lee con su Manhandle Slam.

► ¿Y ahora qué?

Estas explosivas parejas lucharán este sábado 20 de septiembre en el evento premium WWE Wrestlepalooza 2025.