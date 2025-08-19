En la más reciente edición de Raw, vimos cómo la talentosa luchadora canadiense, Natalya, acompañada de Maxxine Dupri y Akira Tozawa, se enfrentó a «The Man» Becky Lynch, en una muy buena e interesante lucha que terminó con la victoria de la canadiense, la actual Campeona Intercontinental WWE, reteniendo su título.

La campana sonó y rápidamente se fueron a los golpes, Nattie logró dominar a Lynch y ponerla en una rodada a espaldas que casi le da la victoria y luego le dio derechazos en el esquinero hasta que el réferi intervino.

► Así fue la victoria de Becky Lynch en Raw

Natalya sacó del ring a Lynch con un supléx poderoso y le dio patadas voladoras rasantes para enviarla a la barricada. Lynch reaccionó y la arrojó feamente contra el poste del esquinero y le conectó duro el hombro.

Parecía que Natalya se había dislocado el hombro, y parece ser que Natalya se dislocó el hombro, aunque, tras comerciales, la canadiense siguió luchando, pero con mucho dolor en su cara y sin usar su brazo izquierdo.

Natalya atacó con patadas baseball slide a Tozawa y Natalya con una rodada a espaldas calsi gana la lucha. Lynch luego le lastimó el brazo izquierdo más a Natalya al hacerle resorte contra las cuerdas y finalmente, le hizo su palanca al brazo, The Dis-arm-her, para ganar la lucha al hacer rendir a la canadiense.

Becky Lynch atacó con su palanca al brazo a Maxxine, hasta que Nikki Bella apareció para golpear a la campeona y salvar a Nattie y Maxxine.