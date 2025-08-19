Raw: Becky Lynch venció a Natalya, pero Nikki Bella la atacó

por
Nikki Bella Natalya 18 de agosto de 2025 Raw

En la más reciente edición de Raw, vimos cómo la talentosa luchadora canadiense, Natalya, acompañada de Maxxine Dupri y Akira Tozawa, se enfrentó a «The Man» Becky Lynch, en una muy buena e interesante lucha que terminó con la victoria de la canadiense, la actual Campeona Intercontinental WWE, reteniendo su título.

La campana sonó y rápidamente se fueron a los golpes, Nattie logró dominar a Lynch y ponerla en una rodada a espaldas que casi le da la victoria y luego le dio derechazos en el esquinero hasta que el réferi intervino.

► Así fue la victoria de Becky Lynch en Raw

Natalya sacó del ring a Lynch con un supléx poderoso y le dio patadas voladoras rasantes para enviarla a la barricada. Lynch reaccionó y la arrojó feamente contra el poste del esquinero y le conectó duro el hombro.

Parecía que Natalya se había dislocado el hombro, y parece ser que Natalya se dislocó el hombro, aunque, tras comerciales, la canadiense siguió luchando, pero con mucho dolor en su cara y sin usar su brazo izquierdo.

Natalya atacó con patadas baseball slide a Tozawa y Natalya con una rodada a espaldas calsi gana la lucha. Lynch luego le lastimó el brazo izquierdo más a Natalya al hacerle resorte contra las cuerdas y finalmente, le hizo su palanca al brazo, The Dis-arm-her, para ganar la lucha al hacer rendir a la canadiense.

Becky Lynch atacó con su palanca al brazo a Maxxine, hasta que Nikki Bella apareció para golpear a la campeona y salvar a Nattie y Maxxine.

