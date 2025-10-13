Raw: Bayley y Lyra Valkyria, vencedoras

Esta mañana, en la más reciente edición de Raw, vimos cómo Bayley y Lyra Valkyria hicieron equipo y lograron salir vencedoras ante Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez de The Judgment Day.

► Momento clave para Bayley y Lyra Valkyria en Raw

El final de la lucha llegó cuando Lyra Valkirya, al ver que perdían, decidió darle una bofetada a Bayley, lo que sacó su lado loco y violento y se lanzó con un tope suicida, atacó a ambas muchachas de The Judgment Day y logró la victoria por sí sola para el grupo atacando a Pérez con su Rose Plant y obteniendo así la victoria.

► ¿Y ahora qué?

Pues no se sabe muy bien, parece ser que la rivalidad continuará. Aunque también Raquel y Roxanne entraron ahora en rivalidad con Stephanie Vaquer.