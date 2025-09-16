Raw: Bayley vuelve a abrazar a todos

WWE Raw 15 de septiembre de 2025 Bayley 3

En la más reciente edición de Raw, y en la primera lucha de la noche, vimos cómo Lyra Valkyria logró vencer a Roxanne Pérez tras una buena lucha, en donde hubo bastante toma y dame. Pérez intentó un crossface y Lyra logró una cuenta rápida con una rodada a espaldas, luego, Lyra logró conectar su Night Wing para la victoria.

Lyra Valkyria vs Roxanne Perez en WWE RAW 15 de septiembre 2025
► Momento clave de Bayley en Raw

Tras la lucha, Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez de The Judgment Day se unieron para golpear a Roxanne Pérez. Bayley apareció y ayudó a Lyra dándole puñetazos y golpes con el antebrazo a Raquel y Roxanne. Después de limpiar la casa, Bayley sonrió y se puso a abrazar a todos en la arena.

► ¿Y ahora qué?

Minutos después, Lyra fue a agradecerle a Bayley a su vestidor, pero esta mostró signos de su otra personalidad, su personalidad ruda. Y antes de que entrara, estaba hablando sola. Interesante y divertido lo que se cocina con Bayley en WWE.

WWE Raw 15 de septiembre de 2025 Bayley
