Raw: Austin Theory retuvo contra Seth Rollins

En la sexta lucha del primer Raw del año 2023, y en el primer evento estelar del 2022, vimos un combate por el Campenato de los Estados Unidos WWE, entre el monarca Austin Theory y Seth Rollins. Al final, Theory logró retener el título.

