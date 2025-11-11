Raw: Asuka y Kairi Sane nuevas Campeonas de Parejas WWE

Esta noche, en la sexta lucha de Raw, vimos cómo las Campeonas de Parejas, Alexa Bliss y Charlotte Flair, cayeron de manera sorpresiva ante a Asuka y Kairi Sane de The Kabuki Warriors.

Así las cosas, Asuka y Kairi Sane son las nuevas campeonas máximas de parejas de WWE. El combate fue bastante interesante, y el final, sorpresivo.

► Momento clave de Asuka y Kairi Sane vs. Alexa Bliss y Charlotte Flair en Raw

El final de la lucha llegó cuando Alexa conectó a Sane con el Sister Abigail y estaba a punto de rendirse Asuka con la Figura Ocho de Charlotte, pero Lash Legend y Nia Jax aparecieron y sacaron del ring a Flair.

Sane arrojó a Alexa contra la mesa de comentaristas y Asuka luego atacó a Flair para que Sane le cayera encima con un codazo volador y llevarse la victoria y convertirse en las nuevas monarcas.

► ¿Y ahora qué?

Sin duda, todo el panorama luce bastante interesante. Tras la lucha, Iyo Sky intentó salvar a Charlotte y Alexa de una paliza de Asuka, Kairi, Nia Jax y Lash Legend, pero la japonesa fue dominada.

Todo el caos terminó cuando Rhea Ripley apareció y limpió la casa. Luego, Rhea Ripley retó a una lucha de War Games de cuatro contra cuatro.