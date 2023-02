Raw: Asuka venció a Nikki Cross y careó con Bianca Belair

En la más reciente edición del programa televisivo Raw, vimos una buena contienda femenil entre Asuka y Nikki Cross. Cross empezó como loca a golpear a Asuka y logró derribarla, luego le dio un beso en la mejilla y le dio raquetazos al pecho.

Bianca Belair miraba con asombro la actitud de Cross. Asuka logró evitar una mini Plancha Cruzada y con rodillazos a la cara puso a sufrir a Cross. Luego, la pateó en el epcho en repetidas ocasiones mientras estaba sobre las sogas. Asuka luego le dio un rodillazo a la cara, pero falló al lanzarle una patada que conectó de lleno el poste LED del esquinero.

Cross luego le aplicó tremenda desnucadora sobre el filo del ring. Cross luego sacó del ring a Asuka y la atacó con un azotón contra la lona. Asuka fue metida al ring y recibió una cuenta en dos segundos. Cross luego golpeó a Asuka con derechazos, esta la mandó al esquinero y la aplastó con su trasero.

Asuka luego la arrojó de cara contra dos protectores de dos esquineros y la jaló del cabello. Cross logró revertir la situación y fue ella quien atacó de esta misma forma a Asuka. Luego, le aplicó otra desnucadora en el centro del ring para una cuenta en dos segundos. Asuka luego pateó a Cross, pero esta se le arrojó encima y consiguiío una cuenta en dos segundos.

Cross le aplicó una planaca al brazo izquierdo de Asuka, quien luego reaccionó y se arrojó con patadas voladoras desde el esquinero y le dio dos combos de patadas giratorias y codazos a Cross hasta que la derrumbó a la lona.

Asuka conectó a Cross con tres supléxes y casi se lleva la lucha por cuenta de tres. Asuka intentó patear a Cross, pero esta la enganchó en la falda del ring y aprovechó que quedó allí atorada y le dio varios derechazos a la espalda.

Cross metió al ring a la japonesa y esta le dio un machetazo al pecho en el esquinero y tras varios golpes, logró conectarla con una especie de Súper DDT que le dio una cuenta en dos segundos. Asuka luego la dejó en la lona con dos rodillazos, Cross luego intentó cargarla y hasta que lo logró y con un azotón contra la lona casi vence a Asuka.

Asuka luego la sorprendió con una planca al brazo tras una guillotina voladora a la cabeza y Cross no pudo resistir más y se rindió. Asuka recibió las palmas de Bianca Belair, a quien buscará quitarle el Campeonato Femenil Raw en WrestleMania 39. Ambas luego carearon en el centro del ring.

Bianca Belair elevó el Campeonato Femenil Raw y señaló el logo de WrestleMania. Asuka también señaló el logo de WrestleMania 39 y, luego, empezó a vomitar un líquido azul y a reírse como loca. Esto dejó incómoda a Belair.

