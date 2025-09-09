Raw: Asuka venció a Nikki Bella

En la más reciente edición de Raw, y luego de un encontronazo tras bambalinas a la mitad de la función, vimos como Asuka cumplió con su palabra y logró vencer a Nikki Bella en una interesante lucha.

La lucha empezó a ras de lona, algo bastante interesante y que le permitió a Nikki obtener una rodada a espalodas rápidamente. Asuka reaccionó con una patada a la cara que casi le da la victoria. Nikki tacleó en dos ocasiones a Asuka, quien luego recibió unas patadas voladoras.

► Así fue como Asuka venció a Nikki Bella en Raw

Asuka reaccionó con un rodillazo y trató de ahorcar a Nikki con las sogas, pero esta reaccionó y la puso en un Octopus. Nikki casi se llevó la victoria al conectar un golpe con el antebrazo y un rompe espinas dorsal a Asuka.

► Momento clave

El final de la lucha llegó luego de que Nikki Bella conectara a Asuka con un powerbomb. Asuka reaccionó con patadas giratorias y logró hacer rendir a Nikki Bella con su Asuka Lock.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Nikki Bella pidió en el vestidor una revancha a Asuka, aunque también llegó Rhea Ripley a encararla. Amanecerá y veremos.