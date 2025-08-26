Raw: AJ Styles venció a Finn Bálor

En la más reciente edición de Raw, vimos una gran lucha entre dos de los mejores líderes del BULLET CLUB en la historia, AJ Styles y Finn Bálor. Al final, «The Phenomenal One» se llevó la victoria.

Dos de los más grandes líderes en la historia del BULLET CLUB, cuando este grupo de NJPW era grande, se enfrentaron una vez más en mano a mano, aquí en las grandes ligas, en WWE. Esta lucha se dio porque Finn Bálor le dijo al inicio de la función a Dominik Mysterio, que era él quien se iba a encargar de AJ Styles, para que este no lo tuviera más de hijo, atacándolo por sorpresa y golpeándolo como ha venido pasando las últimas semanas.

► Así fue la victoria de AJ Styles en Raw

Sin embargo, ‘El Príncipe’ Prince Devitt tampoco pudo lograr el cometido, y AJ Styles sigue más vivo y feliz que nunca. Finn Bálor arrancó el combate con agresividad, llevando a AJ Styles al suelo y controlando con patadas y candados al cuello.

Sin embargo, el ‘Phenomenal One’ respondió con rapidez, conectando patadas voladoras y un antebrazo hacia afuera del ring para recuperar terreno. El duelo se tornó equilibrado, con ambos intercambiando machetazos y ofensiva.

AJ consiguió una cuenta cercana tras un Ushigoroshi, mientras que Finn reaccionó con un Sling Blade y patadas que lo mantuvieron en control, preparando el terreno para el Coup de Grâce.

En los instantes decisivos, AJ esquivó el ataque aéreo y atrapó a Finn en un Calf Crusher, pero este logró escapar. Finalmente, Styles sorprendió con su movida final, el Styles Clash para llevarse la victoria y reafirmar su condición de fenomenal.

