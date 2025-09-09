Raw: AJ Styles venció a El Grande Americano

Esta noche, en la primera lucha de más reciente edición de Raw, vimos cómo AJ Styles se enfrentó, de la nada, a El Grande Americano. El combate comenzó con AJ atacando a Grande en su camino al ring, lanzándolo contra la barricada y el poste antes de meterlo al cuadrilátero. Styles dominó con raquetazos, una Pelé Kick y hasta amagó con un Antebrazo Fenomenal, pero Grande reaccionó castigando el brazo de AJ con patadas, llaves y un Million Dollar Dream, además de estrellarlo contra los esquineros.

Styles se recuperó al bloquear un tornado DDT y revertirlo en un suplex contra el esquinero, para luego conectar sus clásicas combinaciones de lazo al cuello, antebrazo y un Torture Rack Bomb para dos. Grande resistió, evitó el Styles Clash y respondió con un blockbuster desde las cuerdas que casi le daba la victoria.

► Momento clave de AJ Styles vs. El Grande Americano

La intensidad creció con un segundo Pelé Kick de AJ y un forcejeo para aplicar su remate. Grande intentó escapar por la ceja del ring, pero Dragon Lee intervino desde afuera para frenarlo. Eso dio paso a un intercambio de rodadas y contrallaves hasta que Styles finalmente conectó el Styles Clash y consiguió la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

De esta lucha, no se espera una rivalidad. El combate nació de la nada, y parece ser que solamente para darle cámara a ambos luchadores en Raw. En WWE están felices por lo que El Grande Americano (Ludwig Kaiser) está haciendo en AAA en México, y parece ser que el empuje será, hasta cierto punto, muy bueno, tanto en México como en USA. Por su parte, parece ser que AJ Styles empieza ya su camino hacia su tour de retiro.