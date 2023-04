Raven no se considera digno del Salón de la Fama WWE

Raven se hizo un nombre en Extreme Championship Wrestling en la década de los noventa. El ex campeón ECW era conocido como un luchador increíblemente talentoso e innovador y su estilo era muy violento, típico de la escuela de la extinta empresa. También era conocido por su carácter oscuro y melancólico, que se alejaba de la típica personalidad de “chico bueno” de la mayoría de los luchadores. Aunque en el mes de marzo, Raven se sometió a una cirugía, el ex WWE no ha contemplado la idea de retirarse todavía.

► Raven fue uno de los íconos en ECW

Si bien es más conocido por su paso por ECW y WWE, también ha luchado en Impact Wrestling (ex TNA) de donde es miembro del Salón de la Fama, y muchos se preguntan si podrá recibir esta distinción en la empresa de Vince McMahon.

Durante una entrevista con PW Mania, Raven dijo que no cree que haya muchas posibilidades de que reciba amor del Salón de la Fama de la WWE.

“No espero que eso suceda. No creo que me vean así. No creo que Vince me vea de esa manera. Y obviamente, si me viera de esa manera, me habría utilizado mejor cuando estuve allí, así que sí, eso no está sucediendo. Casi apostaría todo lo que tengo a que no voy a ser admitido este año ni en ningún año en el futuro. Y creo que es por eso que lo de Impact significa mucho para mí. Además, lo de Impact solo lo hacen una persona al año”.

A pesar de que Raven ha desestimado una posible inducción al Salón de la Fama WWE, todavía tiene una oportunidad. Con WrestleMania 40 en Filadelfia, sería una gran idea tener una clase del Salón de la Fama de ECW, en donde ciertamente podría tener un lugar. Solo el tiempo dirá a quién WWE pondrá en el Salón de la Fama del próximo año.