Raúl Rosas Jr. detalla cómo la altitud en UFC México casi lo acaba

Raúl Rosas Jr. obtuvo su cuarta victoria consecutiva con una decisión unánime sobre Vince Morales en UFC México, y resulta que un intento de remontada tardía no lo puso en peligro tanto como su propio estado físico.

Al comenzar el tercer asalto con Rosas claramente arriba en las tarjetas , Morales hizo un último esfuerzo por conseguir la victoria tras aplicar un estrangulamiento D’Arce. Hubo algunos momentos en los que Rosas hizo muecas por la sumisión, pero a pesar de varios ajustes, Morales no pudo hundir la llave para terminar la pelea.

Mirando hacia atrás ahora, el prospecto de 20 años dice que nunca estuvo cerca de rendirse o de ser estrangulado porque sabía exactamente qué esperar de Morales.

“Para ser honesto, no iba a rendirme de todas formas. En cualquier estrangulación, podría haber aguantado cinco minutos completos sin problema. En mi caso, si logras estrangularme, significa que tu estrangulación es perfecta. Porque en el gimnasio, en todas partes, incluso dejo que me agarren la espalda y me estrangulen por completo, y puedo aguantar ahí para siempre y que sus brazos se agoten, especialmente para este campamento. Sabía que Vince era muy bueno en el D’Arce. Lo noté en los entrenamientos anteriores porque entrené con él hace como un año y medio. Nunca doy un golpe.

En este campamento, mi hermano y otras personas que no conocía empezaron con una estrangulación profunda, realmente profunda. D’Arce y yo decíamos: «¡Vamos!», y ellos intentaban estrangularme, pero yo me escapaba. Me sentí muy cómodo. Su estrangulación, diría que la más profunda, la que llegó más profunda fue la última, pero fue del 55 % del 100 % profunda. Fue un poco incómodo, pero no lo suficiente como para desmayarme o estrangularme.