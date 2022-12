Raúl Rosas Jr. es el peleador más joven en competir en UFC, el peleador más joven en ganar en UFC, y si sus proyecciones son precisas, será el campeón de UFC más joven por una milla.

En UFC 282 en Las Vegas el sábado pasado, Rosas cautivó a los fanáticos y peleadores por igual con una dominante victoria por sumisión en el primer asalto de Jay Perrin para cerrar la cartelera preliminar de la noche. La victoria se produjo solo dos meses después del cumpleaños número 18 de Rosas y tres meses después de que obtuviera un contrato en la Serie Contender de Dana White cuando tenía 17 años.

Rosas apareció en The MMA Hour luego de su exitoso debut y fijó su mirada en la cima de la división de peso gallo, y llegó a decir que podía vencer al campeón de UFC Aljamain Sterling en este momento y que su pelea no iría a los jueces.

“No sé cuál es el plan, pero espero que estén tratando de acelerarme porque estoy listo. Como dije, si me ofrecen una pelea por el cinturón de UFC en este momento, no solo puedo salir y ganar, sino que también puedo terminar con quien tenga el cinturón, que en este momento es Aljamain Sterling.

“Es por eso que mi carrera profesional, eso es lo que digo, no lo tomé con calma. Luché meses seguidos para poder estar aquí. Pero si hubiera sabido que no estaba al nivel, si no tuviera nada que ofrecer a la mesa, hubiera peleado cada cuatro meses, así podría mejorar. La razón por la que lucho tan activamente, incluida la serie Contender de Dana White no hace mucho tiempo, decidí hacer mi debut en UFC ya porque estoy listo para todo. Si supiera que no estoy en ese nivel y que no podría juntarme con estos tontos, ni siquiera estoy mirando a nadie, todo lo que veo es oro. Si supiera que no puedo ser campeón, disminuiría un poco la velocidad, pero sé que puedo ser campeón ahora mismo si tuviera que luchar por el cinturón ahora mismo. Es por eso que estoy tomando mi carrera tan rápido, porque sé que tengo todo para ganar ese cinturón en este momento”.