Raúl Rosas Jr. aspira a ser el campeón más joven en la historia de UFC

El objetivo de Raúl Rosas Jr. de convertirse en el campeón más joven en la historia de UFC aún permanece. Rosas (7-1 MMA, 1-1 UFC), quien es el peleador más joven en el roster de UFC, regresa a la acción este sábado en Noche UFC , que se lleva a cabo en T-Mobile Arena. Es su primera pelea desde que sufrió su primera derrota profesional. A pesar del revés, los ambiciosos objetivos profesionales de Rosas siguen siendo los mismos.

“Todo lo que he dicho en el pasado, todos los objetivos que me he fijado en el pasado, nada ha cambiado. Todo sigue igual. Quise decir todo. Si mencionas algo que dije en el pasado, aún así lo admitiré. Sigo pensando de la misma manera. Nada ha cambiado.»

Después de su aparición en la Serie Contender de Dana White y su exitoso debut en UFC, Rosas rápidamente se convirtió en una de las estrellas en ascenso más populares en el roster de UFC. Esto puede ser un arma de doble filo dada la naturaleza de la base de fans. Después de su primera derrota en abril en Miami, sintió el peso de su popularidad.

“Recibí más amor que odio. Todos me dicen desde que perdí que no pueden esperar a verme regresar, así que lo aprecio, pero por supuesto, también había odio. Sabía que así es el deporte.

“Incluso si Khabib regresara y perdiera, los fanáticos le darían la espalda. Cada vez que iba a un evento de UFC y veía a una estrella del espectáculo, perdía, todos le daban la espalda, entonces sabíamos desde pequeños que así es el deporte, así que realmente no importa. «