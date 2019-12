La semana pasada, los ratings de AEW y NXT otorgaron la primera victoria contundente de NXT sobre AEW, rompiendo así una racha de 11 victorias consecutivas de la novel marca. Recordemos que durante el mismo periodo, la marca amarilla ya tenía 2 victorias y un empate frente a AEW en cuanto a audiencia se refiere.

La presente entrega de los ratings de NXT tuvo un retraso por motivo de las festividades de navidad, por tal motivo recién fue dado a conocer este día viernes.

Dado que no hubo transmisión de AEW Dynamite esta semana, NXT no tuvo competencia directa esta semana. Los resultados de la marca amarilla fueron los siguientes:

► NXT

CAMPEONATO DE NORTEAMÉRICA NXT: Roderick Strong retuvo al vencer a Austin Theory. Isaiah «Swerve» Scott venció a Jack Gallagher. Candice LeRae venció a Taynara Dominik Dijakovic venció a Bronson Reed Bianca Belair venció a Shotzi Blackheart. Keith Lee y Lio Rush vencieron a Damian Priest y Tony Nese.

► El rating de NXT en la semana 13:

La audiencia de NXT en la noche del miércoles fue:

NXT: 831 mil.

NXT, subió en un 5% su audiencia respecto a la semana previa. Sin embargo, su rating fue de 0.22, lo que implica una caída del 19%.

En esta semana, para NXT se dio una tendencia opuesta si comparamos los niveles de audiencia total y rating, un comportamiento que no se había dado en semanas previas (donde ambos subían o bajaban). Recordemos que NXT transmitió un evento que fue previamente grabado; no obstante, se vieron luchas de muy buena calidad y dos Superestrellas debutaron: Austin Theory y Shotzi Blackheart.

AEW, en cambio no tuvo transmisión alguna y en el canal TNT se transmitió una maratón de 24 horas de la película Christmas Story, que fue lo que dominó el rating.

Producto de lo indicado, no puede catalogarse como una victoria a NXT, sin embargo, es destacable que hayan reportado buenos números (y mejor audiencia) para una fecha festiva y considerando que no el evento no era en vivo. Si comparamos los ratings por grupo demográfico de NXT respecto a la semana anterior, vemos que tuvo el mismo rating en la población femenil y varonil de 12 a 34 años, con valores de 0.11 y 0.19, respectivamente. En el grupo demográfico de más de 50 años, el rating de NXT fue superior respecto al de hace una semana (0.42 contra 0.36).

Recordemos que el rating es lo que más importa a los anunciantes, y en base a este índice es que se posicionan los programas de TV.

Así que, en algo que sí es una mala noticia para NXT, es que no figuró entre los 25 primeros lugares por segunda semana consecutiva. De hecho, 17 de los primeros 20 lugares fueron ocupados entre la NBA y la Marathon de 24 Hours of Christmas Story.

A continuación mostramos los 15 programas de TV por cable más vistos en la noche del miércoles:

NBA: Boston vs. Toronto — ESPN— (3 millones 324 mil, 0.16 de rating en segmento 18-49) 24 Hours of a XMas Story — TBS— (2 millones 580 mil, 0.99 de rating) 24 Hours of a XMas Story — TBS— (2 millones 242 mil, 0.80 de rating) 24 Hours of a XMas Story — TBS— (2 millones 8 mil, 0.76 de rating) NBA: L.A. Clippers vs. L.A. Lakers — ESPN— (1 millón 772 mil, 0.70 de rating) NBA: New Orleans vs. Denver — ESPN— (1 millón 705 mil, 0.67 de rating) 24 Hours of a XMas Story — TNT— (1 millón 825 mil, 0.56 de rating) 24 Hours of a XMas Story — TBS— (1 millón 639 mil, 0.55 de rating) NBA Courtside — ESPN— (1 millón 561 mil, 0.54 de rating) 24 Hours of a XMas Story — TNT— (1 millón 501 mil, 0.49 de rating) 24 Hours of a XMas Story — TNT— (1 millón 595 mil, 0.49 de rating) 24 Hours of a XMas Story — TNT— (1 millón 310 mil, 0.44 de rating) 24 Hours of a XMas Story — TBS— (1 millón 308 mil, 0.44 de rating) NFL Live — ESPN— (1 millón 265 mil, 0.42 de rating) 24 Hours of a XMas Story — TNT— (1 millón 144 mil, 0.40 de rating)

NXT quedó en lugar 29.