El rating de NXT mejoró sin competencia de AEW Dynamite

La semana pasada, los ratings de AEW y NXT otorgaron una nueva victoria de AEW sobre NXT en audiencia, luego de haber perdido por tres semanas consecutivas, volviendo nuevamente a la tendencia que se ha dado en la mayoría de las semanas. Sin embargo, esta semana fue una muy extraña, ya que AEW no tuvo su habitual programación de Dynamite, por lo que NXT no tuvo competencia este miércoles.

Los resultados de ambos eventos fueron:

► NXT

CLASIFICATORIA PARA NXT TAKEOVER XXX: Johnny Gargano venció a Ridge Holland Dakota Kai venció a Jessi Kamea El Legado del Fantasma vencieron a Breezango e Isaiah "Swerve" Scott Rhea Ripley y Shotzi Blackheart vencieron a Aliyah y Mercedes Martinez CLASIFICATORIA PARA NXT TAKEOVER XXX: Velveteen Dream venció a Finn Balor

► Ratings AEW y NXT 19 de agosto 2020

Las audiencias de AEW y NXT fueron:

AEW Dynamite: No hubo programa

No hubo programa NXT: 853 mil.

NXT, incrementó un 38% de audiencia con respecto a la semana anterior. Su rating fue de 0.24, es decir, subió un 50% respecto al de hace una semana, superando al promedio del 2020, que es de 0.19.

En esta semana, debido a que Dynamite fue reprogramado, NXT no tuvo competencia luchística directa y eso seguramente incidió en la mejora de sus números; no obstante, no se le debe restar mérito a su mejoría ya que dejó a punto su cartel de cara a NXT TakeOver XXX, e incluso le tocó competir con la primera ronda de los Playoffs de la NBA y la Convención del Partido Demócrata en los Estados Unidos.

Recordemos que el rating es lo que más importa a los anunciantes, y en base a este índice es que se posicionan los programas de TV.

A pesar de la nula competencia luchística, NXT sigue fuera del listado de los 15 programas con mayor rating, por séptima semana consecutiva.

A continuación mostramos los 15 programas de TV por cable de mayor rating en la noche del miércoles. Resaltamos en azul los programas de noticias y análisis, que por lo regular tienen buena audiencia, pero bajo rating:

America's Choice 2020 — CNN— (5 millones 828 mil, 1.07 de rating en 18-49). NBA Playoffs - Round 1 — TNT— (2 millones 283 mil, 0.98 de rating en 18-49). America's Choice 2020 — CNN— (4 millones 880 mil, 0.81 de rating en 18-49). MSNBC Special Coverage — MSNBC — (6 millones 187 mil, 0.69 de rating). NBA Playoffs - Round 1 — TNT— (1 millón 705 mil, 0.68 de rating). America's Choice 2020 — CNN— (3 millones 517 mil, 0.63 de rating). Inside the NBA Playoffs — TNT— (984 mil, 0.44 de rating). 11th Hour W/B. Williams — MSNBC — (3 millones 625 mil, 0.32 de rating). Real Housewives of Beverly Hills — BRAVO — (1 millón 403 mil, 0.43 de rating). Tucker Carlson Tonight — FOX News— (3 millones 940 mil, 0.41 de rating). NBA Playoffs - Round 1 — TNT— (1 millón 74 mil, 0.39 de rating). Hannity —FOX News— (3 millones 648 mil, 0.39 de rating). America's Choice 2020 — CNN— (2 millones 583 mil, 0.34 de rating). MSNBC Special Coverage — MSNBC — (3 millones 522 mil, 0.32 de rating). The Ingraham Angle — FOX News— (2 millones 285 mil, 0.30 de rating).

NXT se situó en el puesto 23.

El domingo 23 de agosto tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.