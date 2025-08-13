Rating WWE SmackDown: La audiencia aumenta ligeramente

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con el combate entre John Cena y Cody Rhodes vs. Drew McIntyre y Logan Paul.

Las luchas presentadas fueron:

Talla Tonga y JC Mateo vencieron a Alex Shelley y Chris Sabin (** 1/2) Sami Zayn venció a Solo Sikoa (** 1/2) Charlotte Flair venció a Chelsea Green (** 1/2) John Cena y Cody Rhodes (c) vencieron por DQ a Drew McIntyre y Logan Paul (***)

► Los números de SmackDown en la noche del viernes

WWE Smackdown en FOX atrajo un rating de 1 millón 577 mil espectadores, esto esta por debajo del 1 millón 544 mil televidentes de la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,48 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, frente a la calificación de 0,46 de la semana anterior.

En cuanto a la competencia deportiva notable, el juego de pretemporada de la NFL de Cleveland Browns vs. Carolina Panthers atrajo a 2,237,000 espectadores en NFL Network, el juego regional noroeste de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025 de Bonney Lake, WA vs. Beaverton, OR atrajo a 738,000 espectadores en ESPN, el juego regional metro de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025 de Fairfield, CT vs. Smithtown, NY atrajo a 715,000 espectadores en ESPN, y el juego de la MLB de Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals o Philadelphia Phillies vs. Texas Rangers atrajo a 180,000 espectadores en MLB Network.

El SmackDown del año pasado, emitido el 9 de agosto de 2024, atrajo a 2.269.000 espectadores y una audiencia de 0,64 en FOX. El episodio del 11 de agosto de 2023 atrajo a 2.097.000 espectadores en FOX.