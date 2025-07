Rating WWE SmackDown: Desciende la audiencia y demografia clave

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con el combate entre Jimmy Uso y Jacob Fatu vs. The Bloodline.

Las luchas presentadas fueron:

Charlotte Flair y Alexa Bliss vencieron a Piper Niven y Alba Fyre vs. Michin y B-FAB (** 1/2) Uncle Howdy, Erick Rowan, Joe Gacy y Dexter Lumis vencieron a Montez Ford, Johnny Gargano, Humberto Carrillo y Chris Sabin (** 1/2) Rey Fénix y Andrade el Ídolo vencieron a Nathan Frazer y Axiom (***) Jacob Fatu y Jimmy Uso vencieron a Solo Sikoa y JC Mateo (** 1/2)

► Los números de SmackDown en la noche del viernes

WWE Smackdown en FOX atrajo un rating de 1 millón 166 mil espectadores, esto esta por encima del 1 millón 450 mil televidentes de la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,32 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, por debajo de la calificación de 0,41 de la semana anterior.

En cuanto a competiciones deportivas destacadas, el partido Palmeiras vs. Chelsea de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 atrajo a 154.000 espectadores en TUDN, y los partidos de la MLB Kansas City vs. Arizona y San Francisco vs. Athletics atrajeron a 386.000 espectadores en MLB Network. El espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s atrajo a 3.603.000 espectadores en NBC.

El SmackDown del año pasado, emitido el 5 de julio de 2024, atrajo a 2.256.000 espectadores y una audiencia de 0,66 en FOX. El episodio del 7 de julio de 2023 atrajo a 2.561.000 espectadores en FOX.